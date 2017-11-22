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Нацбанк усилит контроль за переводами в гривне

22 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины обязал небанковские финансовые учреждения и коммерческих агентов банков открывать в банке отдельный счет и обеспечивать зачисление на него наличных в гривнах, принятых для дальнейшего перевода. Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления НБУ от 17 ноября, сообщается на официальном сайте регулятора.

Как отмечается, цель документа – усиление контроля за операциями небанковских финучреждений и коммерческих агентов банков по приему наличности в гривне для дальнейшего перевода.

В НБУ считают, что постановление позволит обеспечить прозрачность таких операций и избежать рисков использования принятой наличности в теневых схемах.

Помимо этого, для обеспечения отражения в бухгалтерском учете операций, НБУ другим своим постановлением внес изменения в План счетов бухгалтерского учета банков и Инструкцию о применении Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины.

По мнению НБУ, это даст пользователям возможность получать достоверную информацию об отражении в бухгалтерском учете операций по приему средств небанковскими финучреждениями или коммерческими агентами банков для последующего их перевода по назначению, с целью принятия экономических решений.

Постановления вступают в силу с 22 ноября 2017 года.

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