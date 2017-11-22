Сегодня 22 ноября 2017 года, 11:55

Стало известно, сколько минимально надо будет заплатить за лицензию 4G

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) 21 ноября 2017 приняла за основу проект постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в размеры платы за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины» и одобрила предложения о внесении изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины, – сообщает пресс-служба комиссии.

Такое решение принято в связи с поступлением обращений ООО «Интеллектуальные коммуникации» о готовности провести конверсию в диапазоне полос радиочастот 2345-2400 МГц при определенных условиях и ООО «Телерадиокомпания «Пейзаж» о готовности освободить полосы частот, в которых предоставляются услуги абонентам компании в диапазоне 2300- 2400 МГц.

«Решение направлено на реализацию указа президента Украины «Об обеспечении условий для внедрения системы подвижной (мобильной) связи четвертого поколения» и выполнения Плана мероприятий по внедрению системы подвижной (мобильной) связи четвертого поколения, утвержденного распоряжением Кабинета министров Украины», — сообщает НКРСИ.

Проект документа разработан с учетом результатов научно-исследовательской работы по вопросам исследования состояния распределения радиочастотного ресурса Украины.

Согласно ее результатам, минимальный размер лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины за 5 МГц со сроком действия 15 лет в диапазоне 2300 МГц на всей территории Украины, учитывая действующую ставку рентной платы за 1 МГц (3 тыс. грн), составляет 103 млн грн или 762,963 тыс. грн. за 1 МГц в одном регионе. Таким образом, минимальная плата за выдачу лицензии на конкурсной или тендерной основе на пользование радиочастотным ресурсом Украины за 55 МГц со сроком действия 15 лет может составить 1,133 млрд грн.

С целью проведения общественного обсуждения проект постановления Кабинета министров «О внесении изменений в размеры платы за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины» и анализ регуляторного влияния будет размещен на официальном сайте НКРСИ.