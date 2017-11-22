Сегодня 22 ноября 2017 года, 11:55

II Legal TMT Forum начал работу с обсуждения вопросов кибербезопасности

В Киеве начал работу II Legal TMT Forum (Technology. Media. Telecommunications), оганизованный газетой «Юридическая практика». Генеральным партнером форума выступает ЮФ Aequo.

На первой панельной дискуссии, посвященной кибербезопасности, обсуждаются вопросы государственной политики в данной сфере, эффективности киберзащиты бизнеса, реагирования на киберугрозы и управления киберрисками, нюансы ответственности за правонарушения, перспективы международного сотрудничества.

Также в рамках II Legal TMT Forum запланированы сессии «Телекоммуникации», «Медиаправо в цифровую эпоху», «ІТ-бизнес. Виртуальные технологии». Кроме того, для участников форума пройдет мастер-класс «Диджитализация: особенности контрактной работы в ТМТ-секторе». А баттл «Блокчейн и смарт-контракты в бизнесе» состоится в формате дискуссии между «консерваторами» и «инноваторами».