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II Legal TMT Forum начал работу с обсуждения вопросов кибербезопасности

22 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Киеве начал работу II Legal TMT Forum (Technology. Media. Telecommunications), оганизованный газетой «Юридическая практика». Генеральным партнером форума выступает ЮФ Aequo.

На первой панельной дискуссии, посвященной кибербезопасности, обсуждаются вопросы государственной политики в данной сфере, эффективности киберзащиты бизнеса, реагирования на киберугрозы и управления киберрисками, нюансы ответственности за правонарушения, перспективы международного сотрудничества.

Также в рамках II Legal TMT Forum запланированы сессии «Телекоммуникации», «Медиаправо в цифровую эпоху», «ІТ-бизнес. Виртуальные технологии». Кроме того, для участников форума пройдет мастер-класс «Диджитализация: особенности контрактной работы в ТМТ-секторе». А баттл «Блокчейн и смарт-контракты в бизнесе» состоится в формате дискуссии между «консерваторами» и «инноваторами».

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