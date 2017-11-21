Сегодня 21 ноября 2017 года, 23:16

Минфин не планирует увеличивать дефицит госбюджета-2018

Министерство финансов не планирует при подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2018 год ко второму чтению в Верховном Совете увеличивать дефицит, который по действующему проекту составляет 2,4% ВВП. Об этом сообщил заместитель директора департамента Министерства финансов Михаил Босак.

Представитель Минфина отметил, что дефицит госбюджета и по первоначальному, и по принятому парламентом в первом чтении проекту составляет 2,4% ВВП.

«Мы его не меняем, и согласно бюджетному заключению также не предусматривается его увеличение», - сказал М.Босак.

Напомним, Верховный Совет 14 ноября принял за основу проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП, с рядом поправок согласно заключению Комитета по вопросам бюджета. Бюджет разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 2018 году на 3% при инфляции 11%. По результатам анализа свыше 2 тысяч поправок депутатов, профильный комитет предложил парламенту увеличить расходы по ряду программ и компенсировать это увеличением перечисляемой Национальным банком прибыли на 1,725 миллиарда гривень и поступлений по ряду налогов и сборов, в частности, по налогу на доходы физических лиц и по ренте за пользование недрами для добычи природного газа. Полный текст госбюджета-2018 с поправками пока не обнародован, однако Министерство финансов обещает подготовить проект ко второму чтению к концу ноября.