Президент подписал закон, приравнивающий пострадавших «майдановцев» к участникам боевых действий

Президент Петр Порошенко подписал закон, который приравнивает пострадавших участников Революции достоинства к участникам боевых действий. Об этом Президент сообщил на своей странице в Фейсбуке.
«Спецоперация Кремля по срыву подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом была частью гибридной войны против Украины. Поэтому участники Революции достоинства делали то же дело, что и солдаты на фронте. Не случайно, именно они в 2014 году стали первыми добровольцями», - подчеркнул П.Порошенко.
«Тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляется статус участника боевых действий. Сегодня подписал соответствующий закон, восстанавливающий справедливость. Это - уважение со стороны государства к мужеству, которое было продемонстрировано во время Революции Достоинства», - добавил президент.
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