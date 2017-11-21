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Минздрав предлагает расширить программу «Доступные лекарства»

21 ноября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Министерство здравоохранения Украины подготовило проект постановления, в котором предлагает расширить программу «Доступные лекарства».

Предлагается дополнить программу «Доступные лекарства» тремя новыми нозологиями, а именно: «Хронические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки», «Депрессии и депрессивный синдром», «Профилактика и лечение анемий в первом триместре беременности».

Согласно проекту постановления, программу хотят дополнить такими лекарственными средствами:

• Хронические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки: Амоксициллин (Amoxicillin) таблетки, капсулы, Кларитромицин (Сlarithromycin) таблетки, Метронидазол (Metronidazole), Омепразол (Omeprazole) капсулы, Ранитидин (Ranitidine) таблетки.

• Депрессии и депрессивный синдром: Амитриптилин (Amitriptyline) таблетки, Флуоксетин (Fluoxetine) таблетки, капсулы.

• Профилактика и лечение анемии в первом триместре беременности: Железа соль (Ferrous salt) таблетки, Фолиевая кислота (Folic acid).

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