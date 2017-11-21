Минздрав предлагает расширить программу «Доступные лекарства»

Министерство здравоохранения Украины подготовило проект постановления, в котором предлагает расширить программу «Доступные лекарства».
Предлагается дополнить программу «Доступные лекарства» тремя новыми нозологиями, а именно: «Хронические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки», «Депрессии и депрессивный синдром», «Профилактика и лечение анемий в первом триместре беременности».
Согласно проекту постановления, программу хотят дополнить такими лекарственными средствами:
• Хронические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки: Амоксициллин (Amoxicillin) таблетки, капсулы, Кларитромицин (Сlarithromycin) таблетки, Метронидазол (Metronidazole), Омепразол (Omeprazole) капсулы, Ранитидин (Ranitidine) таблетки.
• Депрессии и депрессивный синдром: Амитриптилин (Amitriptyline) таблетки, Флуоксетин (Fluoxetine) таблетки, капсулы.
• Профилактика и лечение анемии в первом триместре беременности: Железа соль (Ferrous salt) таблетки, Фолиевая кислота (Folic acid).
Сохранить:
Контакты:
По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
ESQUIRES празднует свой первый юбилей
28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: