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АМКУ признал незаконным запрет продажи алкоголя в ларьках

21 ноября 2017 года Источник:УНИАН

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины признало незаконным решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя во временных сооружениях торгового и культурно-бытового назначения (малая архитектурная форма, МАФ) в Киеве. Об этом сообщил руководитель Киевского теротделения комитета Алексей Хмельницкий.

«Было принято решение о признании незаконным, нарушающим конкуренцию решение Киевсовета о запрете продажи алкогольных напитков в МАФах», - заявил А.Хмельницкий. А.Хмельницкий отметил, что АМКУ обязал Киевский горсовет в течение месяца отменить решение от 14 сентября об исключении продажи алкоголя из функционала МАФов. Он добавил, что Киевский городской совет совершает антиконкурентные действия, поскольку есть стационарные магазины, большие супермаркеты, в которых продажа алкоголя остается.

«МАфы получали свои лицензии, как и большие сети, как и все другие субъекты хозяйствования, платили за эти лицензии так же, как и все. Киевсовет незаконно запретил им заниматься предпринимательской деятельностью», - отметил А.Хмельницкий. Он подчеркнул, что проблема продажи алкоголя существует, но ее нужно решить законным способом.

«Принять изменения в закон Украины об обороте спирта и о местном самоуправлении. Тогда или местным советам дать эти полномочия, или на уровне страны запретить продавать алкоголь всем. И это будет, наверное, справедливо. Но это требует еще обсуждения», - добавил руководитель Киевского теротделения.

Напомним, 14 сентября 2017 года Киевсовет исключил продажу алкогольных изделий, слабоалкогольных напитков и пива из перечня функционального использования временных сооружений и средств передвижной торговли.

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