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Сегодня 21 ноября 2017 года, 23:16

Украинцев за месяц стало меньше на 10 тысяч человек

По состоянию на 1 октября 2017 года численность населения Украины составляла 42 млн 434,8 тыс. человек. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

По состоянию на 1 сентября 2017 года численность населения Украины составляла 42 млн 444,9 тыс. человек. Таким образом, за месяц украинцев стало меньше на 10,1 тыс. человек.

При этом численность постоянного населения Украины на 1 октября 2017 года составила 42 млн 265,1 тыс. человек, а по состоянию на январь-сентябрь достигала отметки в 42 млн 340 тыс. человек.

Также сообщается, что за 10 месяцев текущего года число родившихся составило 274 909 детей человек, а количество умерших - 428 471 человек.

Естественное сокращение населения Украины за январь-сентябрь 2017 составило 153 тыс. 562 человека.

Отметим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе.