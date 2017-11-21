Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 ноября 2017 года, 23:16

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Украинцев за месяц стало меньше на 10 тысяч человек

21 ноября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

По состоянию на 1 октября 2017 года численность населения Украины составляла 42 млн 434,8 тыс. человек. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

По состоянию на 1 сентября 2017 года численность населения Украины составляла 42 млн 444,9 тыс. человек. Таким образом, за месяц украинцев стало меньше на 10,1 тыс. человек.

При этом численность постоянного населения Украины на 1 октября 2017 года составила 42 млн 265,1 тыс. человек, а по состоянию на январь-сентябрь достигала отметки в 42 млн 340 тыс. человек.

Также сообщается, что за 10 месяцев текущего года число родившихся составило 274 909 детей человек, а количество умерших - 428 471 человек.

Естественное сокращение населения Украины за январь-сентябрь 2017 составило 153 тыс. 562 человека.

Отметим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 47 (1039) от 21/11/17 Свежий номер

Телекоммуникации

№ 47 (1039)
Государство и юристы

Финальная игра

Судебная практика

Счетная плата

Тема номера:

Сети-лайт

Частная практика

Штатное расписание

Архив голосованийVox Populi

По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?

Судья

Адвокат

Ученый-юрист

Лицо, имеющее совокупный стаж работы

Не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом