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Сегодня 21 ноября 2017 года, 23:16

КСУ начал рассматривать дело о конституционности создания нового Верховного Суда

Конституционный суд Украины начал рассматривать дело о конституционности создания нового Верховного Суда, сообщил и.о. главы КС Виктор Кривенко.

«Начинаем рассмотрение дела по сути», - объявил он на заседании Большой палаты во вторник.

Дело касается конституционности пунктов 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 раздела XII «Заключительные и переходные положення» закона «О судоустройстве и статусе судей» от 2 июня 2016 года. Судья-докладчик по делу - Станислав Шевчук.

В своем конституционном представлении от 3 октября 2016 года действующий на тот момент состав Верховного Суда просил КСУ признать неконституционным конкурсный отбор судей в новый Верховный Суд.

В представлении говорится, что Верховный Совет вышел за пределы своих полномочий, утверждая порядок создания нового наивысшего судейского органа в стране и ликвидации действующих высших спецсудов.

В Верховном Суде подчеркивают, что право ликвидировать суды имеет исключительно Президент.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил 113 судей нового Верховного Суда 10 ноября.