В Минсоцполитики рассказали, как провести индексацию зарплаты новопринятых работников

Министерство социальной политики обращает внимание на порядок проведения индексации зарплаты новопринятых работников. Так, для новопринятых работников и работников, принятых на работу в порядке перевода из другой должности, вычисления индекса для проведения индексации должно осуществляться с месяца, следующего за месяцем повышение тарифной ставки (оклада) согласно решению правительства. Такой вывод следует из пп. 5, 102 Порядка КМУ № 1078 от 17.07.2003 года.
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