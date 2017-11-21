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Спикер парламента будет предлагать депутатам как можно быстрее рассмотреть законопроект о деоккупации Донбасса

21 ноября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Председатель Верховного Совета Украины Андрей Парубий будет предлагать народным депутатам рассмотреть быстрее законопроект о деоккупации Донбасса на ближайшей пленарной неделе. Об этом А.Парубий заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.

«Буду убеждать народных депутатов, чтобы мы как можно быстрее перешли к его рассмотрению. Мы ждали решения комитета. Комитет завершил свою работу, и я буду предлагать, чтобы мы начали его рассмотрение в первую же пленарную неделю», - сказал А.Парубий.

Как сообщалось ранее, вопрос процедуры ввода миротворческой миссии на Донбасс может стать частью законопроекта о деоккупации.

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