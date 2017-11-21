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Около 40% призывников не являются в военкоматы

21 ноября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Около 40% призывников уклоняются от призыва на срочную военную службу в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил пресс-центр командования Сухопутных войск ВСУ.

«Относительно данного вопроса по поводу количества призывников, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу по Украине, сообщаем, что, учитывая анализ предыдущих призывных кампаний, количество лиц, которые не являются в районные призывные комиссии, составляет около 40%», - отметили в штабе Сухопутных войск.

В то же время, в ведомстве добавили, что вопросами розыска и доставки призывников, уклоняющихся от прохождения срочной службы, занимается Национальная полиция.

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