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Заемщиков могут освободить от уплаты налога до 2023 года

21 ноября 2017 года Источник:Finance.Ua

Национальный банк поддерживает проект закона «О деятельности по управлению задолженностью». Целью этого законопроекта является правовое обеспечение деятельности компаний по управлению задолженностью в Украине, создание надлежащей конкурентной среды на вторичном рынке кредитов и совершенствования правового регулирования передачи прав требования по задолженности (в том числе проблемной задолженностью банков).

В Нацбанке считают, что такие шаги будут способствовать решению проблемы “токсичных” активов в банковской системе, облегчат приход частного капитала на рынок проблемных активов и помогут возобновлению активного кредитования в Украине.

«Мы видим постепенное возобновление кредитования в Украине. Однако оно не массовое, поскольку тормозится высокой долей неработающих активов банков, которая составляет 58%. Это проблема не только для банков, но и для тех добросовестных предприятий-заемщиков, которые выстояли в кризис, но для полного восстановления своей работы, включая восстановление обслуживания долгов, нуждаются в комплексной реструктуризации», − отметила заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.

По ее словам, решить эту проблему невозможно без изменений в законодательстве, в том числе без принятия подготовленного специалистами под руководством консультанта ЕБРР проекта закона, который НБУ всесторонне поддерживает.

Законопроект предусматривает создание новой категории небанковских финучреждений − компаний по управлению задолженностью, которые будут дополнительными (к уже существующим) инструментами передачи и урегулирования задолженности. Законом установлены прозрачные требования к созданию таких компаний, порядок их деятельности и работы с приобретенной задолженностью, а также другие регуляторные требования к таким компаниям.

Новосозданные компании будут наделены достаточными полномочиями и правами для покупки у банков задолженности должников по рыночным (обусловленными исключительно между сторонами) ценам. После покупки задолженности компания сможет совершать ряд следующих действий, среди которых: добровольные обработки с должником возможных способов погашения задолженности; урегулирование и реструктуризация задолженности должника, в том числе путем прощения долга; добровольное управление имуществом должника как один из возможных способов погашения задолженности.

Проектом закона предлагается временно, до 2023 года, освободить всех должников − как физических, так и юридических лиц от уплаты налога на доход (прибыль), начисленный в случае прощения части их долга компанией по управлению задолженностью.

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