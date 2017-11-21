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Депутаты предлагают разрешить НСТУ не транслировать ЧМ-2018 по футболу

21 ноября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

В Верховном Совете зарегистрирован законопроект, в котором предлагается разрешить Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не транслировать чемпионат мира по футболу-2018, который состоится в России. Об этом говорится в законопроекте №7299, зарегистрированном в парламенте.

Депутаты предлагают предоставить НСТУ право не транслировать мероприятие, в том числе спортивные или развлекательные, которые проходят на территории государства-агрессора или государства-оккупанта, если такая трансляция может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины.

Также предлагается разрешить Министерству информационной политики заказывать производство телерадиоорганизациями передач, направленных на предотвращение и нейтрализацию угроз национальной безопасности Украины (в том числе противодействия пропаганде государства-агрессора).

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