Сегодня 21 ноября 2017 года, 15:03

Депутаты предлагают разрешить НСТУ не транслировать ЧМ-2018 по футболу

В Верховном Совете зарегистрирован законопроект, в котором предлагается разрешить Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не транслировать чемпионат мира по футболу-2018, который состоится в России. Об этом говорится в законопроекте №7299, зарегистрированном в парламенте.

Депутаты предлагают предоставить НСТУ право не транслировать мероприятие, в том числе спортивные или развлекательные, которые проходят на территории государства-агрессора или государства-оккупанта, если такая трансляция может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины.

Также предлагается разрешить Министерству информационной политики заказывать производство телерадиоорганизациями передач, направленных на предотвращение и нейтрализацию угроз национальной безопасности Украины (в том числе противодействия пропаганде государства-агрессора).