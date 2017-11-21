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ВАСУ подтвердил незаконность признания футбольного клуба «Динамо» связанным лицом с Приватбанком

21 ноября 2017 года Источник:Українські Новини

Высший административный суд Украины подтвердил незаконность признания футбольного клуба «Динамо» (Киев) связанным лицом с Приватбанком. Об этом говорится в определении суда от 16 ноября.

Напомним, 13 декабря 2016 года Национальный банк признал «Динамо» связанным с Приватбанком лицом.

Футбольный клуб обратился в Окружной административный суд с иском к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, временному администратору Приватбанка и самому банку.

Исковые требования клуба заключались в признании незаконным решения НБУ о связанности, а также признании незаконным приказа временного администратора Приватбанка от 20 декабря 2015 года в части приостановления/блокировки/прекращения расходных операций по счетам клуба.

20 марта Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск «Динамо»в части указанных требований. Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что НБУ не вправе определять связанность лиц исключительно на основании положений ч. 1 ст. 52 закона «О банках и банковской деятельности» без применения признаков по характеру отношений и по характеру операций.

Кроме того, суд посчитал, что руководитель «Динамо» не соответствует признакам связанного с банком лица, а распечатка с сайта телеканала «ТЕТ» о структуре собственности не является формой осуществления банковского надзора. В то же время сведения из Единого госреестра юридических лиц не содержат данных об Игоре Суркисе как собственнике доли ТРК «ТЕТ».

27 июня апелляция НБУ и Фонда гарантирования вкладов была отклонена. 16 ноября Высший административный суд оставил без изменений решение судов.

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