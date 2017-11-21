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Сегодня 21 ноября 2017 года, 15:03

Стало известно, сколько проверок бизнеса запланировано на 2018 год

На 2018 год запланировано 27169 проверок украинского бизнеса. Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.

Наиболее распространенные – от службы по чрезвычайным ситуациям, службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, службы по труду.

Наибольшее количество проверок ожидается в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Для того, чтобы узнать, когда запланирована ваша проверка, добавьте OpenDataBot в друзья и введите название компании.