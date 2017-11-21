Спикер парламента подписал закон о введении выходного 25 декабря

Председатель Верховного Совета Украины Андрей Парубий подписал закон, которым вводится выходной 25 декабря, и передал на подпись Президенту. Об этом говорится на сайте парламента.
Согласно информации пресс-службы, во вторник 21 ноября закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней подписал председатель Верховного Совета. Закон передан на подпись Президенту.
Напомним, 16 ноября Верховный Совет сделал день празднования Рождества католиками – 25 декабря – выходным, а 2 мая – рабочим днем.
Законопроектом предусматривается внести изменения в Кодекс закона о труде, согласно которым 25 декабря становится выходным. Также отмечается, что в случае, если 25 декабря приходится на выходной, то следующий день объявляется выходным.
Сохранить:
Контакты:
По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
ESQUIRES празднует свой первый юбилей
28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: