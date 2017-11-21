Сегодня 21 ноября 2017 года, 15:03

Налоговая нагрузка на Украине ниже среднеевропейской, - рейтинг Paying Taxes

В киевском отеле «Опера» презентован отчет Paying Taxes-2018, подготовленный PwC с Мировым банком. Наша страна продемонстрировала большой рост, начиная с 2012 года. Сегодня утром исследование было опубликовано и эксперты презентуют основные его результаты. Эффективная налоговая нагрузка на Украине составляет 37,8%, а в ЕС средний показатель - 39,6%.

В первую очередь повлияло снижение ЕСВ, подача отчетности в электронной форме и у нас довольно простые процедуры проверок после подачи деклараций. Бизнес привыкает к сближению налоговой и бухгалтерской отчетности.

С приветственным словом выступил управляющий партнер PwC Украина Ричард Поллард. Как отметил партнер практики налоговых услуг PwC Украина Вячеслав Власов, для исследования берется средний бизнес (60 работников). Оценивается сколько и как часто бизнес платит налоги, и с какими сложностями он сталкивается.

Украина заняла 43 место из 190 стран. Для сравнения Литва заняла 13-ое место, а Грузия - 22-ое. Это объясняется в том числе тем, что там документооборот осуществляется в значительной мере в электронной форме. По количеству платежей мы впереди многих стран вместе с Грузией. Однако на подготовку отчетности уходит 328 часов. Отметим, что время на подготовку отчетности украинским бизнесом по НДС составляет 16 часов, но сроки возмещения - 14,3 недели. В ЕС последний срок превышает 16 недель. Время на обязательную выездную проверку на Украине 0, как и в девяти других странах.

Что ожидать в следующем году? Поскольку пока реформ не было, то скачка ожидать не стоит, отмечает директор по вопросам налоговых услуг PwC Украина Виктория Тимошенко. Если другие страны будут статичны, то Украина может улучшить показатель. Тем не менее, негативно может повлиять блокирование налоговых накладных и повышение минимальной зарплаты (это увеличит базу налогообложения).

Большинство опрошенных Американской торговой палатой на Украине признали упрощение налоговых процедур. Об этом заявила вице-президент АТП Татьяна Прокопчук.

В Австрии бизнес не задает вопросов, когда ставки будут снижены, хотя там нагрузка более 51%. Хотя при высокой нагрузке бизнес там успешно развивается. Налоговые ставки и инвестпривлекательность не связаны, заметила советник министра финансов Украины, советник PwC Украина Елена Макеева. Проблемой для нашей страны являются не ставки, а нестабильность правил и не всегда надлежащая работа фискальных органов. Введение налога на выведенный капитал создаст риски, ведь нужно будет привыкать к изменению. Было бы желательно, чтобы в течении трех-пяти лет правила не менялись. Позитивное влияние могло бы иметь объединение отчетности по ЕСВ и НДФЛ, считает г-жа Макеева. Как отметила она, изменения отображаются на позиции в рейтинге в течении двух лет.

В свою очередь Вячеслав Власов полагает, что Украина могла бы вернуться к годовой отчетности по налогу на прибыль.

Также эксперты представили прогноз на будущее. Государствам нужно будет облагать налогом имущества, закрывать законодательных лазеек и увеличение налогов на богатых. Иначе разрыв между богатыми и бедными будет возрастать. Уменьшение среднего класса приведет к снижению поступлений, которое нужно будет компенсировать. Вряд ли введение прогрессивного налога уменьшит неравенство. Альтернативой может стать введение налога на потребление (хотя идея «налога на багатство» «умерла», заметил г-н Власов).

Для 100% пенсионного обеспечения нужно увеличивать налогов. В политическом плане следует ожидать закрытия границ, экономик, уменьшения прямых инвестиций и рост националистических настроений. Вероятно ТНК будут платить больше налогов.

По наблюдению г-жи Макеевой, прямые налоги будут снижаться, но косвенные наоборот (НДС, налоги на экологическое загрязнение). Резюмируя, г-н Власов посоветовал «осторожно» относится к идее налога на выведенный капитал. Предлагаемый проект содержит очень много исключений того, что приравнивается к выплате дивидендов. Это создаёт фискальные риски для бюджета.