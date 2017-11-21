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Осужденным на предприятиях пенитенциарной системы повысили зарплату в два раза

21 ноября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Осужденным, работающим на предприятиях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, в январе-сентябре 2017 повысили заработную плату более чем вдвое с 666,8 до 1397 грн в месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

«За 9 месяцев 2017 года в сравнении с показателями аналогичного периода 2016 года достигнуто повышение уровня заработной платы осужденных на 109,5%. То есть, она увеличилась с 666,8 до 1397 грн», - сказал он.

Д.Чернышов также сообщил, что за 2017 год заключено 9972 договора, к труду привлечено 9689 человек, что составляет 42,5% от количества трудоспособных осужденных.

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