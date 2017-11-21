Сегодня 21 ноября 2017 года, 15:03

Стало известно, сколько денег выделили на субсидии в 2017 году

Украинцам с начала 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму более 3,49 млрд грн, что на 8,7% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В Госстате отмечают, что субсидии на оплату ЖКУ были назначены 8,16 млн семьям. В частности, в городской местности субсидии назначены 6 млн семей, в сельской – 2,6 млн семей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 44,8%.

В городской местности субсидии назначены на сумму 2,5 млрд грн, в сельской – 995 млн грн.

Средний размер субсидии на одну семью в октябре 2017 года по сравнению с октябрем прошлого года уменьшился на 39,7% – до 341,6 грн.