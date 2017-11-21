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ВХСУ признал недействительными договора аренды на земельные участки в Пирогово

21 ноября 2017 года Источник:Zagorodna.com

Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к Киевскому горсовету, ОКЖК «Педагог» и другим ответчикам о признании недействительными решений, договора аренды, государственных актов и свидетельств, и отсутствии прав коммерческих структур на указанные земельные участки. На территории Киева была реализована схема незаконного присвоения земли, расположенной в пределах исторического ареала города, зоны охраняемого ландшафта Национального музея архитектуры и быта Украины.

С этой целью создавались жилищно-строительные кооперативы, в том числе обслуживающий кооператив жилищного кооператива (ОКЖК) «Педагог», которые в силу закона имели право бесплатно получить в собственность земельные участки для строительства жилья и обеспечения им членов кооператива.

В то же время установлено, что упомянутый кооператив создан с нарушением требований законодательства, поскольку его основатели не нуждались в улучшении жилищных условий и не планировали их улучшать за счет строительства дома.

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