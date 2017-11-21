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МЭРТ запустило официальный портал программы ЕС по поддержке малого и среднего бизнеса

21 ноября 2017 года Источник:УНИАН

Министерство экономического развития и торговли запустило официальный портал программы Европейского Союза по поддержке малого и среднего бизнеса на Украине - COSME, сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, бюджет COSME составляет 2,3 млрд долл., а украинские предприниматели могут принимать участие в проектах программы на сумму 900 млн евро. Программа позволяет выйти на рынок ЕС и рынки партнеров программы, получить доступ к информации о правилах ведения предпринимательской деятельности, пройти бизнес-стажировку за границей. Предприниматели могут ознакомится с программой и принять в ней участие при помощи портала cosme.me.gov.ua.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко 9 марта 2017 года подписал принятый Верховным Советом закон о ратификации соглашения между Украиной и Европейским Союзом, предполагающий участие нашей страны в программе развития конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса COSME. Согласно данным исследования консалтинговой компании VimesVC, около трети предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСБ) на Украине не знают о существовании программ по поддержке МСБ в нашей стране. Соглашение по программе COSME было подписано в мае 2016 года. Украина стала восьмой страной за пределами ЕС, присоединившейся к программе. Ранее в программу вошли Черногория, Македония, Молдова, Турция, Албания, Сербия и Армения. Программа COSME поддерживает проекты различной тематики.

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