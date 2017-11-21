Суд ЕС угрожает Польше ежедневными штрафами за вырубку Беловежской пущи

Суд ЕС в Люксембурге издал второе распоряжение о том, чтобы правительство Польши прекратило вырубку деревьев в первозданном Беловежском лесу.
Суд заявил, что если Варшава будет нарушать его решения, как это было сделано в июле, то она должна будет платить штраф в размере 100 тыс. евро за каждый день, когда происходит нарушение.
Напомним, Суд ЕС приказал прекратить вырубку деревьев Польшей в Беловежской пуще до вынесения окончательного решения. Такое решение суда должно помочь предотвратить необратимые последствия для Беловежской пущи.
Суд принял решение по иску Еврокомиссии, утверждающей, что под вырубку попадают столетние деревья, что является угрозой для целостности этого объекта.
Для некоторых видов животных и растений Беловежский лес является единственным ареалом распространения в Польше.
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