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Юристы КПМГ Украина успешно разблокировали налоговые накладные украинского сельскохозяйственного предприятия

21 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Юристы практики по разрешению налоговых споров КПМГ Украина успешно защитили интересы крупного украинского сельскохозяйственного предприятия в споре о регистрации налоговых накладных и отображения данных по разблокированным накладным в системе электронного администрирования НДС.

В связи с введением системы блокировки налоговых накладных / расчетов корректировок к налоговым накладным, бизнес столкнулся с блокировкой регистрации накладных и необоснованным уменьшением регистрационного лимита, на который он имел право зарегистрировать налоговые накладные в СЕА НДС.

Команда юристов КПМГ путем подачи обращений в региональное и центральное управления ГФС Украины, местной прокуратуры, а также сотрудничества с инспектором Совета бизнес-омбудсмена смогла доказать неправомерность двойного уменьшения регистрационной суммы в СЕА НДС вследствие блокирования налоговой накладной.

Над проектом работала команда практики по разрешению налоговых споров КПМГ на Украине: Сергей Попов, Партнер, Руководитель отдела налогового и юридического консультирования, Лариса Антощук, Адвокат, Руководитель практики по разрешению налоговых споров, Владислав Кепко и Ирина Хиляк, Юристы КПМГ на Украине.

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