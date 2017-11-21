Украинцы лидируют по количеству полученных разрешений на жительство в ЕС

Граждане Украины лидируют по количеству полученных разрешений на жительство в странах Европейского союза в 2016 году. Такие данные Евростата за 2016.
В прошлом году украинцы получили 588 927 тысяч разрешений. На втором месте граждане Сирии - 348 тысяч и на третьем США - 250 тысяч.
Больше всего разрешений для украинцев предоставила Польша - 87% (более 512 тысяч). Кроме того, украинцы лидируют в Чехии, Словакии, Литве и Эстонии.
Отмечается, что больше всего разрешений украинцы получили благодаря трудоустройству.
Всего в 2016 году в ЕС выдали почти 3,5 миллионов новых видов на жительство в ЕС. Это рекордное количество, начиная с 2008 года.
Сохранить:
Контакты:
По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
ESQUIRES празднует свой первый юбилей
28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: