КМУ поручил перевести всех клиентов Казначейства на электронный документооборот

Кабинет министров Украины поручил перевести казначейское обслуживание в систему дистанционного обслуживания “Клиент казначейства – казначейство”. Соответствующее распоряжение КМУ обнародовано на правительственном портале.
Согласно распоряжению, правительство рекомендует распорядителям-получателям средств из государственного бюджета подключиться к системе с 1 января 2018 года.
Распорядителям-получателям средств из областных, районных, городских бюджетов, а также бюджетов объединенных территориальных общин правительство рекомендует подключиться к системе с 1 апреля 2018 года, а распорядителям-получателям сельских бюджетов – с 1 июля 2018 г.
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