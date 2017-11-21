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В АМКУ объяснили, почему подорожало топливо

21 ноября 2017 года Источник:Finance.Ua

Операторы автозаправочных станций (АЗС) убеждают Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), что в подорожании топлива в сентябре-ноябре 2017 года виноваты рост мировых цен на нефть и нефтепродукты, рост курса валют, сокращение поставок топлива из Беларуси, трудности логистики и рост затрат на содержание АЗС.

В комитете считают, что кроме объективных причин роста цен на топливо, возможно и согласование действий — некоторые операторы систематически поднимают и удерживают цены на нефтепродукты на одинаковом уровне. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Во время совещания относительно роста цен на бензин и дизельное топливо в Украине, операторы АЗС сообщили, что нефтепродукты подорожали из-за:

рост цен на нефть и нефтепродукты на европейских рынках;

роста курса валют;

из-за плановой остановки нефтеперерабатывающих заводов Беларуси и сокращения поставок бензинов и дизтоплива трейдеры вынуждены были искать альтернативные варианты;

увеличение сроков отгрузки нефтепродуктов и дефицит железнодорожных цистерн для перевозки бензинов и дизельного топлива;

рост эксплуатационных/производственных затрат на содержание АЗС.

Однако государственный уполномоченный Валерий Полюхович отмечает, что наличие объективных факторов роста не исключает и субъективные факторы.

“Особенное внимание комитет уделяет ситуации относительно одновременного, систематического роста цен на нефтепродукты и установку их на одинаковом уровне отдельными операторами рынка, поскольку это может быть обусловлено антиконкурентными согласованными действиями”, — отметил Полюхович.

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