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Президент анонсировал введение безвиза еще с несколькими странами

20 ноября 2017 года Источник:УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует в ближайшее время заключение соглашений о безвизовом режиме еще с несколькими странами. Об этом он сообщил во время выступления на церемонии памяти погибших героев Революции достоинства и бойцов АТО сегодня в Днепре.

«Еще одна очень амбициозная цель - 11 июня для украинцев были открыты двери в Евросоюз путем введения безвизового режима для нашей большой 45-миллионной нации... Чуть больше недели назад я вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где мы подписали безвизовый режим для страны, куда сотни тысяч украинцев ездят каждый год», - заявил он. Также Президент отметил, что в ближайшее время ожидается подписание соглашений еще с некоторыми странами.

«В течение двух-трех месяцев у нас еще будет несколько стран, очень важных для Украины», - заявил глава государства, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

Напомним, граждане Украины с декабря этого года смогут путешествовать в Объединенные Арабские Эмираты без виз.

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