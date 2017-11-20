Украина заняла 5 место по количеству жалоб в Евросуде

Украинцы подали на рассмотрение Европейского суда по правам человека 6950 жалоб, что является 5-м результатом в мире. Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия Украины по результатам визита ее главы Игоря Бенедисюка в ЕСПЧ во французском Страсбурге.
«10,8% (6950) жалоб поступило на рассмотрение суда от Украины, которая занимает пятое место по количеству жалоб по состоянию на 30 октября 2017 года», - заявляет ВСП.
Совет отмечает, что большинство жалоб против власти Украины (более 90%) касаются структурных проблем, которые приводят к нарушению ею норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В частности, говорится в сообщении, жалобы касаются:
• невыполнения решений украинских судов;
• затягивания досудебного следствия по уголовным делам и судебного рассмотрения гражданских, уголовных, хозяйственных и административных дел;
• необеспечения права на надлежащую судебную защиту, неэффективности расследования уголовных дел правоохранительными органами по жалобам на ненадлежащее обращение со стороны представителей органов государства;
• нарушения имущественных прав;
• ненадлежащих условий содержания и лечения лиц, находящихся под стражей.
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Вот это г-н Бенедисюк открыл нам всем глаза! Вот спасибо то! Не зря в Страсбург съездил ))) В следующий раз скажите ему, что давно уже придумали электронную почту для таких случаев. Не надо никуда ездить ))) И кстати, после перевода 12 тыс. дел по несполнению решений из ЕСПЧ в Комитет Министров (дело Бурмич и другие), информация о наличии таких жалоб в ЕСПЧ является э, как бы немного устаревшей (по крайней мере на сегодняшний момент). Как то не очень это профессионально, не находите?
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