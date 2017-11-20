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АртАстерс представляет выставку Анатоля Коломийца «Возвращение домой»

20 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

16 ноября 2017 года юридическая фирма «Астерс» совместно с Американо-Украинским Деловым Советом в рамках проекта АртАстерс провела презентацию выставки «Возвращение домой» Анатоля Коломийца (1927-2014), известного украинско-американского художника.

Во время торжественной церемонии открытия выставки Армен Хачатурян, старший партнер Астерс, отметил: «Анатоль Коломиец выехал с Украины в юном возрасте, но, независимо от своего места жительства: то ли Европы, то ли США, где провел большую часть жизни, он продолжал работать над образами своей родины, ее людей, природы, истории и судьбы. Его работы помогли многим представителям украинской диаспоры сохранить духовную связь с родной землей и придали им сил добиться успеха в новой стране. В этом аспекте художественную миссию Анатоля Коломийца сложно переоценить. Несомненно, что благодаря своему таланту и преданности Украине он заслуживает более широкого признания на родине. Именно поэтому мы очень рады объединить усилия с семьей Анатоля для того, чтобы вернуть его имя в Украину вместе с его впечатляющими работами, которые отражают историю скифов, казацкую славу, трагедии Голодомора и Чернобыля и много других тем, которые находят отклик в сердцах украинцев. Мы рады, что у проекта АртАстерс появилась уникальная возможность презентовать работы Анатоля Коломийца на Украине».

Морган Вильямс, президент Американо-Украинского Делового Совета (USUBC), комментирует: «В этом году отмечается 25-я годовщина установления дипломатических отношений между США и Украиной. И символично, что в конце этого насыщенного событиями года у нас появилась возможность представить выставку уважаемого украинского-американского художника в рамках проекта АртАстерс, который имеет целью популяризацию украинского искусства. Работы, представленные на этой выставке, имеют очень сильную связь с Украиной. Анатоль Коломиец родился на Украине в 1927 г. и эмигрировал в США в 1953 г. В течение своей жизни он сохранил лучшие и самые ценные черты своего украинского наследия. Его работы представляют сочетание универсальных ценностей и украинской культуры. Для нас честь способствовать «возвращению домой» искусства Анатоля Коломийца».

Прием традиционно состоялся в офисе Астерс и собрал более ста гостей, среди которых топ-менеджеры ведущих компаний, дипломаты, представители государственной власти и общественные деятели.

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