Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:09

Утверждены новые формы заявлений для трудоустройства иностранцев

Напомним, что 27 сентября 2017 вступил в силу Закон № 2058-VIII от 23.05.2017 года, которым определены новые правила трудоустройства иностранцев. С целью обеспечения реализации законодательных норм правительство утвердило новые формы заявлений в сфере получения разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства (далее - иностранцев), а именно:

• заявление о получении работодателем разрешения на применение труда иностранцев (приложение 1);

• заявление о продлении срока действия разрешения на применение труда иностранцев (приложение 2);

• заявление о внесении изменений в разрешения на применение труда иностранцев (приложение 3).

При этом отменяются не только старые формы, но и правительственный порядок получения разрешения на трудоустройство иностранцев (№ 437 от 27.05.2013 года). Итак сейчас все процедурные вопросы выдачи таких разрешений регламентируются исчерпывающе Законом «О занятости населения» (№ 803-XII от 01.03.91 года).