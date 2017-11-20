Объявлен конкурс на должность директора Координационного центра по предоставлению БПП

На сайте Министерства юстиции Украины обнародована информация о старте конкурса на вакантную должность директора Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на занятие должности директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 06.09.2017 № 2823/5 в несколько этапов:
• проверка документов, представленных кандидатами на соответствие общим требованиям, виз назначенным порядке;
• тестирования (тест общих навыков);
• собеседование.
По результатам проведения конкурсного отбора информация о кандидатах, которые получили три самых высоких конкурсных балла по результатам проведенного конкурса, будет размещена на официальном сайте Министерства юстиции и сайте Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.
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