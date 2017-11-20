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Президент заявил о намерении углубить либерализацию безвизового режима с ЕС

20 ноября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении углубить либерализацию безвизового режима с Европейским Союзом путем подписания ассоциации с Шенгенской зоной.

«Мы сделаем все, чтобы Украина быстрее и качественнее вернулась в Европу, и поэтому мы предложили еще один формат наших отношений на будущее - это подписание ассоциации с Шенгенской зоной, то есть углубление безвиза», - заявил он.

По словам Президента, еще одна позиция - это ориентир на таможенный союз с ЕС, «чтобы не было никаких таможенных проверок, и мы создали единое таможенное пространство с Евросоюзом».

«И мне чрезвычайно приятно, что именно эти наши идеи, которые были мною озвучены на саммите Украина-ЕС, сейчас нашли свое полное отображение в резолюции Европейского Парламента», - сказал Петр Порошенко.

Напомним, с 11 июня все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.

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