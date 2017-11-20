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Предприниматель заплатит около 2,5 млн гривен штрафа за нелегальных работников, - советник председателя львовской ОГА Матис

20 ноября 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

2 496 000 гривен штрафа наложено на физическое лицо-предпринимателя за использование наемного труда без оформления трудового договора. Об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя во Львовской областной государственной администрации Роман Матис.

По его словам, согласно статье 265 Кодекса законов о труде Украины за допуск работника к работе без оформления трудового договора юридические и физические лица - предприниматели, использующие наемный труд, несут финансовую ответственность в размере - 30 минимальных зарплат за каждого работника.

«Вот предупреждаешь их об этом, напоминаешь, что налоги должны платить все, а не только иностранные инвесторы, а они не верят, думают, что ничего не меняется и все будет как раньше, а теперь виновными конечно будут не они, злостные неплательщики налогов, а плохая «преступная власть». Но кто-то должен это делать, еще парочку оштрафуют и другие поймут, что никто здесь не шутит и никто никого покрывать не собирается», - написал Р.Матис.

Ранее, Управлением Гоструда в Ивано-Франковской области совместно с Ивано-Франковским отделом полиции и Ивано-Франковской местной прокуратурой было проведено инспекционное посещение по обращению работника в швейном цехе города.

По предварительной информации физическое лицо-предприниматель осуществляла деятельность без заключения с работниками трудовых договоров.

Во время выезда по указанному в обращении адресу, инспекторы Управления выявили 26 неоформленных работников, которые находились на рабочих местах в швейном цехе.

Физическим лицом-предпринимателем предоставлены гражданско-правовые соглашения на выполнение работ по пошиву верхней одежды. Однако, инспекторы установили, что предоставленные соглашения имеют признаки трудовых договоров, поскольку: работники выполняют свои функциональные обязанности на рабочих местах по конкретным должностями - швей, закройщиков, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, не могут лично организовать свой режим работы и отдыха, не имеют права самовольно покинуть рабочее место. Кроме того, работы, которые выполняли работники по пошиву верхней одежды, относятся к основному виду деятельности, осуществляемой физическим лицом-предпринимателем. Также некоторые работники предоставили объяснения о том, что получали заработную плату два раза в месяц, что также является признаком именно трудовых отношений, а не за фактически выполненный объем работ или оказание услуг, как этого требуют отношения гражданско-правового характера.

Согласно статье 265 Кодекса законов о труде Украины за допуск работника к работе без оформления трудового договора юридические и физические лица - предприниматели, использующие наемный труд, несут финансовую ответственность в размере - 30 минимальных зарплат за каждого работника.

За указанные нарушения руководством Управления Гоструда в Ивано-Франковской области на физическое лицо-предпринимателя наложен штраф в размере 2 496 000 гривен.

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