НБУ заявил о введении новых тарифов на депозитарные услуги

Национальный банк Украины вводит новую систему тарификации депозитарных услуг и услуг по учету и обращению депозитных сертификатов НБУ с учетом рыночных реалий. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Тарифы будут устанавливаться в зависимости от себестоимости для различных продуктов и типов услуг, входящих в них.
Также отмечается, что тарифы на другие депозитарные услуги и услуги по обслуживанию депозитных сертификатов были значительно ниже себестоимости или отсутствовали.
Таким образом, клиенты, которые активно осуществляют операции с ценными бумагами, и клиенты, которые только сохраняют их и не проводят операции с ними, платят одинаковую стоимость обслуживания.
Кроме того, действующие тарифы сложны для расчета и непонятны. Новые тарифы вполне коррелируют с рыночными ценами в Украине и тарифам ведущих депозитариев европейских стран, а также являются одним из шагов к будущей передаче функций депозитария НБУ в Национальный депозитарий Украины.
Национальный банк планирует пересматривать тарифы по обновленной модели каждый год, исходя из актуальной себестоимости и текущего состояния фондового рынка. Новые тарифы начнут действовать с 22 декабря 2017 года.
Ранее сообщалось, что средние процентные ставки по банковским вкладам в долларах и евро в Украине упали, а ставки по гривневым депозитам выросли.
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