Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:09

Консультативная миссия ЕС будет работать на Украине еще полтора года

Совет Европейского Союза продлил мандат Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (EUAM) до 31 мая 2019 года и утвердила ее бюджет. Об этом сообщает на сайте евроинституции.

«Совет ЕС 20 ноября продлил мандат Консультативной миссии Европейского союза (EUAM) на Украине до 31 мая 2019 года и утвердил бюджет в 32 млн евро на следующие 18 месяцев», - говорится в сообщении.

Консультативная миссия ЕС на Украине официально начала работу в Киеве 1 декабря 2014 года после Революции Достоинства и получения соответствующего приглашения от правительства Украины.

КМЕС не имеет исполнительных полномочий. Миссия оказывает поддержку государственным органам Украины в последовательном реформировании сектора гражданской безопасности путем стратегических консультаций и практической поддержки мероприятий по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и соблюдения прав человека.