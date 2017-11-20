Консультативная миссия ЕС будет работать на Украине еще полтора года

Совет Европейского Союза продлил мандат Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (EUAM) до 31 мая 2019 года и утвердила ее бюджет. Об этом сообщает на сайте евроинституции.
«Совет ЕС 20 ноября продлил мандат Консультативной миссии Европейского союза (EUAM) на Украине до 31 мая 2019 года и утвердил бюджет в 32 млн евро на следующие 18 месяцев», - говорится в сообщении.
Консультативная миссия ЕС на Украине официально начала работу в Киеве 1 декабря 2014 года после Революции Достоинства и получения соответствующего приглашения от правительства Украины.
КМЕС не имеет исполнительных полномочий. Миссия оказывает поддержку государственным органам Украины в последовательном реформировании сектора гражданской безопасности путем стратегических консультаций и практической поддержки мероприятий по реформированию в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и соблюдения прав человека.
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