МВФ сделал заявление по итогам визита на Украину

МВФ планирует продолжить обсуждение с властями проекта госбюджета-2018 для соблюдения его дефицита 2,5% ВВП. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.
«Эксперты МВФ посетили Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год», - заявил постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман.
«Это обсуждение будет продолжаться следующими неделями с тем, чтобы обеспечить соответствие в принятом бюджете показателя дефицита объема в 2.5% ВВП, который согласован программой экономических реформ Украины, поддерживаемой Фондом», - добавил он.
Напомним, МВФ выдвинул 4 требования для следующего транша.
Сохранить:
Контакты:
По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бесплатная лекция! “Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”
ESQUIRES празднует свой первый юбилей
28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: