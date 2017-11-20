Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

МВФ сделал заявление по итогам визита на Украину

МВФ планирует продолжить обсуждение с властями проекта госбюджета-2018 для соблюдения его дефицита 2,5% ВВП. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

«Эксперты МВФ посетили Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год», - заявил постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман.

«Это обсуждение будет продолжаться следующими неделями с тем, чтобы обеспечить соответствие в принятом бюджете показателя дефицита объема в 2.5% ВВП, который согласован программой экономических реформ Украины, поддерживаемой Фондом», - добавил он.

Напомним, МВФ выдвинул 4 требования для следующего транша.