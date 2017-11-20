В ЕС усилят проверки на границе

Европейский Союз в понедельник утвердил новые правила, согласно которым пограничники будут регистрировать въезд, выезд и отказ во въезде гражданам стран, не являющихся членами ЕС, пересекающих внешние границы шенгенской зоны.
Такой план, известный также как система въезда-выезда, был создан для того, чтобы отслеживать людей, которые превышают срок пребывания на территории страны, установленный визой, и улучшить борьбу с терроризмом. Новая система заработает в 2020 году.
Напомним, государства Шенгенской зоны одобрили инициативу Еврокомиссии о продлении срока пограничного контроля на внутренних границах ЕС до трех лет.
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