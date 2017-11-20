Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:09

В ЕС усилят проверки на границе

Европейский Союз в понедельник утвердил новые правила, согласно которым пограничники будут регистрировать въезд, выезд и отказ во въезде гражданам стран, не являющихся членами ЕС, пересекающих внешние границы шенгенской зоны.

Такой план, известный также как система въезда-выезда, был создан для того, чтобы отслеживать людей, которые превышают срок пребывания на территории страны, установленный визой, и улучшить борьбу с терроризмом. Новая система заработает в 2020 году.

Напомним, государства Шенгенской зоны одобрили инициативу Еврокомиссии о продлении срока пограничного контроля на внутренних границах ЕС до трех лет.