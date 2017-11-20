Президент внес в парламент законопроект о дипломатической службе, - пресс-секретарь Президента

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховного Совета как неотложный законопроект «О дипломатической службе». Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
«Президент внес на рассмотрение Верховного Совета Украины как неотложный законопроект «О дипломатической службе». Принятие закона не менее важно, чем построение оборонной стратегии и утверждение Стратегического оборонного бюллетеня и реформирование армии. Это тоже наша армия, но уже на другом фронте - фронте внешней политики», - рассказал он.
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