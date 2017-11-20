Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:09

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Юристы КПМГ Украина успешно защитили интересы издательской компании

20 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

КПМГ на Украине успешно защитила интересы одной из крупнейших издательских компаний Европы - Sanoma Corporation в споре с налоговыми органами о правомерности применения льготной ставки по налогу на доходы нерезидентов.

Команда практики по разрешению налоговых споров доказала, что нерезидент, в пользу которого Компания выплачивала роялти, является их бенефициарным (фактическим) получателем (собственником), а, следовательно, Компания имела право на применение льготной ставки налога на основании Соглашения об избежании двойного налогообложения. В процессе обжалования были опровергнуты выводы фискального органа о том, что операция капитализации процентов (увеличение основной суммы займа на сумму начисленных, но неуплаченных процентов), должна облагаться налогом на доходы нерезидентов. В результате Государственная фискальная служба Украины полностью отменила налоговое уведомление-решение о доначислении Компании налога на доходы нерезидентов по результатам административного обжалования.

Проект был реализован под руководством Сергея Попова, Партнера, Руководителя отдела налогового и юридического консультирования КПМГ на Украине, Ларисой Антощук, Адвокатом, Руководителем практики по разрешению налоговых споров, Владиславом Кепко и Ириной Хиляк, Юристами КПМГ на Украине.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1038) от 14/11/17 Свежий номер

Трудовое право

№ 46 (1038)
Государство и юристы

Многоэтажное задание

Отрасли практики

Хорошо фискал

Тема номера:

Будущее не за голами

Частная практика

Стресс-текст

Архив голосованийVox Populi

По вашему мнению, кто должен возглавить новый Верховный Суд?

Судья

Адвокат

Ученый-юрист

Лицо, имеющее совокупный стаж работы

Не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
Пресс-релизы

Бесплатная лекция!
“Как построить успешную юридическую карьеру в юридическом бизнесе?”

ESQUIRES празднует свой первый юбилей

28 ноября Финансовый клуб проведет закрытое заседание на тему: «Какие изменения в проверке банков готовит НБУ?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом