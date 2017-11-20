Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:09

Юристы КПМГ Украина успешно защитили интересы издательской компании

КПМГ на Украине успешно защитила интересы одной из крупнейших издательских компаний Европы - Sanoma Corporation в споре с налоговыми органами о правомерности применения льготной ставки по налогу на доходы нерезидентов.

Команда практики по разрешению налоговых споров доказала, что нерезидент, в пользу которого Компания выплачивала роялти, является их бенефициарным (фактическим) получателем (собственником), а, следовательно, Компания имела право на применение льготной ставки налога на основании Соглашения об избежании двойного налогообложения. В процессе обжалования были опровергнуты выводы фискального органа о том, что операция капитализации процентов (увеличение основной суммы займа на сумму начисленных, но неуплаченных процентов), должна облагаться налогом на доходы нерезидентов. В результате Государственная фискальная служба Украины полностью отменила налоговое уведомление-решение о доначислении Компании налога на доходы нерезидентов по результатам административного обжалования.

Проект был реализован под руководством Сергея Попова, Партнера, Руководителя отдела налогового и юридического консультирования КПМГ на Украине, Ларисой Антощук, Адвокатом, Руководителем практики по разрешению налоговых споров, Владиславом Кепко и Ириной Хиляк, Юристами КПМГ на Украине.