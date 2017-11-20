Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

В МВД ожидают, что видеофиксация на дорогах снизит аварийность до 50%

Установки четырех тысяч камер видеофиксации на дорогах приведет к снижению аварийности и смертности на 50%. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

«4 тысячи камер, которые будут установлены по всей стране за полтора года после принятия закона в Верховной Раде, надеюсь, в декабре, приведет к снижению сначала на 30%, затем на 50% аварийности и смертности», - сказал А.Аваков.

Он отметил также, что снижение допустимой скорости движения машин в населенных пунктах до 50 км/ч позволит существенно снизить смертность на дорогах.

«По мнению европейских экспертов и международной организации разница между 50 и 60 км/ч дает 80% уменьшение смертности. И если ради этого нужно будет ездить не 60, а 50 км/ч, думаю, что каждый из вас с этим согласится», - сказал министр.