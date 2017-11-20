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НАПК подозревает 8 бывших чиновников ГФС в коррупции

20 ноября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что 8 бывших работников Государственной фискальной службы не подали свои декларации после освобождения. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что согласно документам, НАПК направляло напоминание бывшим чиновникам ГФС о необходимости представления деклараций предусмотренным антикоррупционным законом в 10-дневный срок, но эти напоминания были проигнорированы без объяснений или возражения относительно уважительности причин непредставления декларации.

«В действиях бывших работников ГФС усматриваются признаки коррупционного правонарушения, за которое предусмотрена уголовная ответственность, определенную статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. По результатам бездействия бывших должностных лиц ГФС соответствующие документы будут направлены в Национальную полицию», - говорится в сообщении.

Также в Нацагентстве сообщают, что за умышленное непредставление декларации предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2 до 2,4 млн грн - ред.) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что НАПК проведет полную проверку декларации первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука и еще 18 человек, среди которых заместители министров, прокуроры, полицейские, чиновники госпредприятий.

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