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Открыт набор студентов в Legal High School!

20 ноября 2017 года Источник:Юридическая Практика

Впервые на Украине стартует комплексная образовательная платформа для повышения квалификации юристов из различных отраслей права и индустрий - Legal High School, обучение в которой будет происходить как в онлайн, так и в офлайн-режиме.

Регистрация на участие в инновационной образовательной программе уже открыта!

Преподавать в LHS будут наиболее авторитетные представители отрасли:

• руководители юрдепартамент крупных предприятий;

• судьи высших судов, госслужащие;

• представители науки;

• партнеры ведущих юридических фирм Украины (свое участие уже подтвердили Анна Бабич, Денис Бугай, Валентин Гвоздий, Сергей Гришко, Юрий Кацер, Олег Малиневский, Александра Павленко, Владимир Саенко, Евгений Солодко, Николай Стеценко, Наталья Ульянова и др.).

Проект стартует с трех образовательных программ:

1. Школа судебной практики;

2. Школа корпоративного права и M & A;

3. Школа налоговой практики.

Формат обучения:

• посещение школы (включая возможность участия в «живой» дискуссии, нетворкинг);

• онлайн (в прямом эфире);

• offline (просмотр записи занятия в удобное время).

Как стать студентом LHS:

1. Посетите наш сайт - lhs.net.ua.

2. Ознакомьтесь с образовательной программой.

3. Зарегистрируйтесь в личном кабинете и приобретите любой курс от лучших юристов!

В конце учебного года студенты Legal High School получат сертификаты с указанием объема прослушанного материала, а те, кто успешно пройдет тестирование, - диплом с указанием уровня знаний.

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