Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

«Укрзализныця» потеряла 6 млрд грн из-за несвоевременного повышения тарифа

«Укрзализныця» потеряла 6 млрд гривен из-за несвоевременного повышения тарифа на грузовые перевозки. Об этом сообщил и. о. главы УЗ Евгений Кравцов.

«На 15% надо было поднять с февраля. Мы бы за это время получили 6 млрд грн. Не подняли, потому что не могли найти компромисс», - сказал Кравцов.

По словам главы «Укрзализныци», 6 млрд грн — это 6 тысяч грузовых вагонов.

«Конечно, 15% недостаточно, но, зная ситуацию изнутри, поверьте, это очень большая, кровавая и сложная «перемога», - добавил он.

«Если смотреть на европейские директивы, тариф не должен быть регулируемым. Он должен быть четко рассчитан и привязан к затратам. Объективно понимаю: на перестройку системы понадобится пять лет или даже больше», - подытожил руководитель компании.

Напомним, с 31 октября «Укрзализныця» повысила тарифы на железнодорожные грузовые перевозки на 15%.