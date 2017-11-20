«Укрзализныця» потеряла 6 млрд грн из-за несвоевременного повышения тарифа

«Укрзализныця» потеряла 6 млрд гривен из-за несвоевременного повышения тарифа на грузовые перевозки. Об этом сообщил и. о. главы УЗ Евгений Кравцов.
«На 15% надо было поднять с февраля. Мы бы за это время получили 6 млрд грн. Не подняли, потому что не могли найти компромисс», - сказал Кравцов.
По словам главы «Укрзализныци», 6 млрд грн — это 6 тысяч грузовых вагонов.
«Конечно, 15% недостаточно, но, зная ситуацию изнутри, поверьте, это очень большая, кровавая и сложная «перемога», - добавил он.
«Если смотреть на европейские директивы, тариф не должен быть регулируемым. Он должен быть четко рассчитан и привязан к затратам. Объективно понимаю: на перестройку системы понадобится пять лет или даже больше», - подытожил руководитель компании.
Напомним, с 31 октября «Укрзализныця» повысила тарифы на железнодорожные грузовые перевозки на 15%.
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