Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:09

С сегодняшнего дня ГПУ потеряла право начинать расследования

С сегодняшнего дня Генеральная прокуратура Украины утратила право начинать расследование. Соответствующая норма прописана в п. 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, который вступил в силу сегодня, 20 ноября.

Согласно документу, преступления, которые отныне подследственны Государственному бюро расследований, прокуратура имела право расследовать не более 5 лет со дня вступления в силу нового УПК (19 ноября 2012 года). Таким образом, отныне исключительно следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные бывшими президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховного Совета, руководством ГПУ, председателем Национального банка, судьями и правоохранителями.

Кроме того, ГБР получает право расследовать преступления, совершенные детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также к подследственности ГБР относятся военные преступления. В то же время, согласно п. 1 раздела XI Заключительных положений УПК следователи ГПУ имеют право продолжить расследование, начатые до 20 ноября, но они не могут длиться более 2 лет.

Напомним, Верховный Совет 12 ноября 2015 года принял закон о Государственном бюро расследований. Директора ГБР назначает президент Украины по представлению премьер-министра, которое тот вносить на основании решения конкурсной комиссии. Первый заместитель и заместитель директора назначаются на должность и увольняются директором бюро по представлению конкурсной комиссии. В марте 2016 Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Госбюро расследований, в состав которой вошли по три представителя от президента, Верховного Совета и правительства. 7 сентября этого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что председатель ГБР должен быть избран до 20 ноября.