С сегодняшнего дня ГПУ потеряла право начинать расследования

С сегодняшнего дня Генеральная прокуратура Украины утратила право начинать расследование. Соответствующая норма прописана в п. 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, который вступил в силу сегодня, 20 ноября.
Согласно документу, преступления, которые отныне подследственны Государственному бюро расследований, прокуратура имела право расследовать не более 5 лет со дня вступления в силу нового УПК (19 ноября 2012 года). Таким образом, отныне исключительно следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные бывшими президентами, высшими государственными чиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховного Совета, руководством ГПУ, председателем Национального банка, судьями и правоохранителями.
Кроме того, ГБР получает право расследовать преступления, совершенные детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также к подследственности ГБР относятся военные преступления. В то же время, согласно п. 1 раздела XI Заключительных положений УПК следователи ГПУ имеют право продолжить расследование, начатые до 20 ноября, но они не могут длиться более 2 лет.
Напомним, Верховный Совет 12 ноября 2015 года принял закон о Государственном бюро расследований. Директора ГБР назначает президент Украины по представлению премьер-министра, которое тот вносить на основании решения конкурсной комиссии. Первый заместитель и заместитель директора назначаются на должность и увольняются директором бюро по представлению конкурсной комиссии. В марте 2016 Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Госбюро расследований, в состав которой вошли по три представителя от президента, Верховного Совета и правительства. 7 сентября этого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что председатель ГБР должен быть избран до 20 ноября.
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Примерно так и Христос говорил помните -они следят за каждым вашим шагом. подкарауливают в подъездах чтобы убивать одиноких слабых и бедных. ЭТО ТАТАРЫ КРЫМСКИЕ И их подельники тУРКИ. (цыгане у них всегда в состоянии готовности) Вот кто строит в украине полицейское государство и рабство: девушки вынуждены будут продаваться хамитам и рожать от них детей татарских) а мужиков они поубивают в войных и армии, чтоб так сказать славянские гены не распространялись, а только цыганские с планеты нАБУ. И такие тупые эти кавказцы что даже основной орган преследования назвали как и свою планету из звездных войн.думали они что политики такие тупые и никто не читал про зведлные войны. Ан нет кое кто был в курсе и теперь жителям нАБУ самим грозит преследование. потому что все уже в курсе дела.
Политолог увидел в бюджете-2018 , принятом в парламенте с подачи петра алексеевича,- "формирование полицейского государства" Бюджет-2018 и будущее гривны (106 Люди давно об этом пишут что полицейское государство сформировали у нас турки эрдогановцы которые паытаются расставить на основных постах своих янычар с целью пересажать всю интеллигенцию, которая могла бы препятствовать захват нашей страны янычарами.Главный янычар стал гарантом Украины и поставил главой сБУ*преемницей того самого КГБ) своего татарского казачка. и все эти татары как и 400 лет назад хотят всех обложить непомерной данью-чтоб мы платили им а они отдыхали работали чиновниками и следили за нами-вели учет каждому шагу чтобы ни мы ни наши дети не могли стать какими то виднями деятелями).
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