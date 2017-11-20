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Гоструда с начала года выявило более 1,6 тыс. неоформленных работников

20 ноября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

С начала года Государственная служба по труду обнаружила 1605 работников, допущенных к работе без оформления трудовых отношений. Об этом сообщает пресс-служба Гоструда.

«В течение января-октября 2017 года выявлено 1605 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на работодателя за каждого неоформленного работника налагается штраф в сумме 96 тысяч гривен.

«За указанный период на 19 субъектов хозяйствования наложен штраф в сумме 320 тыс. грн, установленный за такое нарушение статьей 265 Кодекса законов о труде Украины», - сообщили в Гоструда.

Кроме того сообщается, что бывали случаи, когда работодатели препятствовали проведению инспектирования по вопросам оформления работников.

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