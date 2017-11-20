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КГГА разорвет соглашения с перевозчиками из-за выявленных нарушений

20 ноября 2017 года Источник:«Украинская правда»*

В Киеве по итогам внеплановых проверок норм перевозок будут расторгнуты договора с двумя перевозчиками. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что за период с 9 ноября было проверено 12 перевозчиков, выявлены нарушения и составлены акты на маршруты №№ 201, 459, 421, 581, 464, 565, 518, 416.

В частности, у перевозчиков отсутствуют протоколы прохождения обязательного технического контроля транспортных средств, временные регистрационные документы на транспортные средства, страховые полисы, повреждены сиденья, имеются посторонние предметы в салоне и т.п.

"К проверке нелегальных перевозчиков, которые выходили на маршруты №№ 238, 412, 597, 501, 507 несмотря на приказ Департамента транспортной инфраструктуры об их закрытии, привлечено Управление госслужбы борьбы с экономической преступностью в Киеве", - сообщили в КГГА.

Также в администрации заявили о необходимости внести изменения в законодательство, чтобы усилить ответственность перевозчиков за нарушение требований безопасности пассажирских перевозок.

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