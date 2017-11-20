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Мининфраструктуры потратит 10 млн грн для слежения за Укравтодором

20 ноября 2017 года Источник:epravda.com.ua

Министерство инфраструктуры объявило тендер на разработку программного комплекса "Прозрачное строительство" и публичного портала CoST. Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость закупки – 9,5 млн гривен.

Конечный срок подачи заявок – 17 декабря, начало аукциона – 23 января 2018 года.

Отмечается, что целью создания системы является автоматизация управления инфраструктурными проектами, которые строятся за публичные средства и осуществляются государственным агентством автомобильных дорог "Укравтодор" и подчиненными ему структурами или другими предприятиями, подчиненными Мининфрастуктуры.

Кроме того, система создается для публичного контроля за выполнением работ по планированию, проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, использованием бюджетных средств и средств международных финансовых организаций в режиме реального времени.

Напомним, 15 ноября руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новакотчитывался перед министрами.

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