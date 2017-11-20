Мининфраструктуры потратит 10 млн грн для слежения за Укравтодором

Министерство инфраструктуры объявило тендер на разработку программного комплекса "Прозрачное строительство" и публичного портала CoST. Об этом говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro.
Ожидаемая стоимость закупки – 9,5 млн гривен.
Конечный срок подачи заявок – 17 декабря, начало аукциона – 23 января 2018 года.
Отмечается, что целью создания системы является автоматизация управления инфраструктурными проектами, которые строятся за публичные средства и осуществляются государственным агентством автомобильных дорог "Укравтодор" и подчиненными ему структурами или другими предприятиями, подчиненными Мининфрастуктуры.
Кроме того, система создается для публичного контроля за выполнением работ по планированию, проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, использованием бюджетных средств и средств международных финансовых организаций в режиме реального времени.
Напомним, 15 ноября руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новакотчитывался перед министрами.
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