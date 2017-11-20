Сегодня 20 ноября 2017 года, 17:10

Хорошие новости от «Юридической практики»

Принят закон о защите бизнеса при обысках

Верховный Совет принял Закон о противодействии необоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия. Ключевая новация документа - недопустимость и недействительность доказательств, полученных при исполнении постановления об обыске, вынесенного без технической фиксации. Так же недопустимыми будут доказательства, полученные во время обыска, на который не было допущено защитника. Кроме того, Закон вводит обязательную аудио- и видеофиксацию проведения обыска. Запрещается изъятие оригиналов финансово-хозяйственной документации, компьютерной техники, серверов и мобильных телефонов субъектов предпринимательской деятельности. Также запрещается повторное возбуждение закрытых уголовных производств. Закон обеспечивает разумные сроки производства уголовного дела. Представители бизнеса получают право на подтверждение регистрации уголовного производства. Вводится механизм аудита деятельности правоохранительных органов в направлении расследования экономических преступлений, повышается ответственность правоохранителей за неправомерные действия.

Запрещено стерилизацию недееспособных лиц без их согласия

Верховный Совет запретил стерилизацию недееспособного физического лица с согласия его опекуна. Принятым Законом также исключаются нормы, разрешающие проведение психиатрического осмотра лица без его осознанного согласия или без согласия его законного представителя. Кроме того, амбулаторная психиатрическая помощь и госпитализация в психиатрическое учреждение может осуществляться по просьбе или по осознанному письменному согласию лица.

Приняты законодательные упрощения для акционерных обществ

Верховный Совет принял Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг (законопроект № 5592-д). Эти изменения обеспечат автоматический переход публичных акционерных обществ, которые не осуществляли публичного предложения своих акций, в частные акционерные общества. Закон предусматривает более четкое определение статей, касающихся оформления, утверждения, опубликования проспекта ценных бумаг и периода действительности такого проспекта. Документ предусматривает отмену обнародования проспекта в бумажной форме, позволяет разграничить требования к публичным и частным акционерным обществам, усовершенствовать механизм выплаты дивидендов и т.д.

Нацбанк расширил возможности бизнеса по репатриации дивидендов

Постановлением НБУ расширены возможности бизнеса по репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте. С 15 ноября украинские компании могут платить иностранным инвесторам дивиденды, начисленные не только за 2014-2016 гг., как было до сих пор, а за период до 2013 года включительно. Ежемесячный лимит на такие операции составит не более 2 млн долл. США на одно юридическое лицо (эмитента корпоративных прав/акций, депозитарную учреждение или иностранного инвестора). Кроме того, резиденты-заемщики, которые находятся в процессе ликвидации, смогут осуществлять досрочное погашение внешних заимствований от нерезидента-кредитора согласно очередности удовлетворения требований кредиторов.

Запланированы изменения системы госнадзора и контроля

Кабинет министров Украины в рамках политики поддержки бизнеса и оживления деловой активности инициирует изменения в системе государственного надзора и контроля и переход к рискоориентированным методам работы (осуществление проверок предприятий исключительно на основании четких критериев определения рискованности). Как рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, предложенные инициативы входят в общий пакет мер, которые правительство будет реализовывать в рамках создания благоприятного делового климата и внедрения политики системного экономического роста.

Депутаты предлагают ускорить получение лицензий производителями вина

Народные депутаты предлагают заменить аттестацию производств вина на декларацию их материально-технического состояния. Как сообщил народный депутат Андрей Вадатурский, «на сегодня есть бюрократическая преграда в плане производства вина, формально нужно получить всего три документа. Но, если разобраться, то количество документов станет почти 140». Поэтому законопроектом № 6693 предлагается аттестацию производства заменить на декларацию материально-технического состояния. Введение нового документа ускорит получение лицензии производителем вина до 5 дней.

Парламент намерен обезопасить кормы

Парламент принял за основу законопроект № 2845 «О безопасности и гигиене кормов», который регулирует вопросы производства, использования, транспортировки, хранения и введения в оборот кормов, кормовых добавок и премиксов. Контроль безопасности кормов - неотъемлемая составляющая новой системы безопасности и качества пищевой продукции на Украине. Документ был разработан с учетом положений регламентов ЕС.