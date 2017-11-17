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ГПУ вызвала Януковича на допрос по делу о захвате власти 22 ноября

17 ноября 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Генеральная прокуратура Украины 22 ноября вызывает на допрос по делу о захвате власти экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины В.Янукович вызывается на 22 ноября 2017 года к старшему следователю по особо важным делам управления специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины для проведения следственных и других процессуальных действий в качестве подозреваемого в уголовном производстве по факту захвата Януковичем В.Ф. государственной власти, в том числе путем изменения Конституции Украины и принятия Конституционным Судом Украины неправосудных решений», - идется в сообщении.

Как отмечается, в связи с невозможностью вручения в день составления сообщения о подозрении, В.Януковичу указанное сообщение о подозрении направлено на известные досудебному следствию адреса, то есть способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений.

В Генпрокуратуре напомнили, что Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины расследуется уголовное производство по факту захвата В.Януковичем государственной власти, в том числе путем изменения Конституции Украины и принятия Конституционным Судом Украины неправосудных решений по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват власти), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей неправосудного решения) Уголовного кодекса Украины.

В уголовном производстве по В.Януковичу составлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

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